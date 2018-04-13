14:55 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где в Украине наилучший газ

Среднестатическая теплота сгорания природного газа, который подают в Украине, равняется более 8200 ккал/кубометр (при норме стандарта 7600 ккал/кубометр).

 

Стало известно, где в Украине наилучший газ

Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”.

Были опубликованы показатели качества украинского газа за прошлый месяц март 2018 года. Как добавляют в кампании, европейские государства предоставлен природный газ такого же качества, что и для потребителей из Украины.

За качество газа отвечают публичные акционерные общества по газоснабжению. Контроль качества природного газа проводится 65 химико-аналитическими лабораториями “Укртрансгаза”. Исследователи определяют его компонентный состав и теплоту сгорания.

Указано, что в случае, если потребители не убеждены в качестве природного газа, они могут прийти в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стоимость импортного природного газа в марте текущего года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров.


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