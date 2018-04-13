15:30 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 21,8%

По состоянию на пятницу, 13 апреля, международные авиаперевозки увеличились на 12,5% и составили 1,88 млн человек. Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины. 

Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 21,8%

По информации ведомства, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в первом квартале 2018 года выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,7% - до 2,1млн человек. При этом, как пассажиропотоки через украинские аэропорты выросли на 21,8%, до 3,62 млн человек.

В свою очередь за три месяца 2018 года авиакомпании нашей страны выполнили 19,3 тысяч коммерческих рейсов. Таким образом, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Кстати, международных авиарейсов было выполнено 15,9 тысяч, рост составил 1,3%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в авиакомпании Ryanair подтвердили, что действительно собираются начать полеты из Украины осенью 2018 года. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов.


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