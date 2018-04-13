НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%

Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной.

Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.

Это происходило из-за активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Также поддерживало инфляционное давление продолжение роста расходов на оплату труда.

На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса вследствие повышения социальных стандартов.

В то же время проведение Национальным банком жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление, в частности через канал обменного курса, - отметили в Нацбанке, добавив, что как и ожидалось, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%. Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%, а затем начали снижение, которое в мае 2017 достигло 12,5%. Вместе с тем в октябре регулятор вновь начал повышать учетную ставку и в марте 2018 поднял ее до 17%.