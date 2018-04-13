Нацбанк на пятницу ослабил курс гривны

100 долл - 2598,6350 грн;

100 евро - 3202,2979 грн;

10 российских рублей - 4,186 грн.

При этом регулятор установил на 13 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1128.525233;

Серебро - 13.839738;

Платина - 779.503290;

Палладий - 800.390278.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 13 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2592,5912 грн;

100 евро - 3210,6649 грн;

10 российских рублей - 4,0470 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.