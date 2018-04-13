Местные бюджеты в этом году вырастут до 230 миллиардов гривен, - Зубко

За первые три месяца года в общий фонд местных бюджетов поступило 51,6 миллиардов гривен. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, прирост поступлений составит десять миллиардов гривен.

По 13 областях обеспечено темп прироста поступлений выше среднего по Украине, самые высокие темпы - в Полтавской, Сумской, Волынской областях. При этом наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу, - рассказал вице-премьер, добавив, что это не просто деньги, которые в результате финансовой децентрализации получают местные бюджеты, это возможность реализовывать на местах проекты, направленные на повышение качества услуг в образовании, медицине, административных услугах.

Зубко также отметил, что на этот год определены пять приоритетных проектов и уже разработаны рекомендации по их внедрению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 апреля президент Украины Петр Порошенко назвал децентрализацию "действенным противоядием от федерализации".