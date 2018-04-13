13:32 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Главу НКРЭКУ Вовка не допустили к конкурсу на новых членов комиссии

Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг не допустила действующего председателя Дмитрия Вовка к участию в конкурсе на новых членов комиссии.

Главу НКРЭКУ Вовка не допустили к конкурсу на новых членов комиссии

В комиссии пояснили, что он не соответствует норме закона об опыте пяти лет в сфере энергетики. Соответствующее решение было принято конкурсной комиссией на заседании, в пятницу, 13 апреля.

В частности, комиссия не имеет информации о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU. Проблема сложная, во всяком случае сейчас у нас нет оснований таких считать, что пять лет стажа тем более в сфере энергетики есть, - пояснил председатель конкурсной комиссии Василий Котко.

В свою очередь, секретарь комиссии Светлана Голикова сообщила, что Вовк может обжаловать данное решение в течение двух рабочих дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в отчете Европейского Энергосообщества, проводившего аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародованы конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ.


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