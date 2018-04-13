Главу НКРЭКУ Вовка не допустили к конкурсу на новых членов комиссии

В комиссии пояснили, что он не соответствует норме закона об опыте пяти лет в сфере энергетики. Соответствующее решение было принято конкурсной комиссией на заседании, в пятницу, 13 апреля.

В частности, комиссия не имеет информации о стаже работы Вовка на предыдущей должности в компании ICU. Проблема сложная, во всяком случае сейчас у нас нет оснований таких считать, что пять лет стажа тем более в сфере энергетики есть, - пояснил председатель конкурсной комиссии Василий Котко.

В свою очередь, секретарь комиссии Светлана Голикова сообщила, что Вовк может обжаловать данное решение в течение двух рабочих дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в отчете Европейского Энергосообщества, проводившего аудит деятельности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародованы конкретные случаи возможного давления на НКРЭКУ.