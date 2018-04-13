Доллар в пятницу в обменниках поднялся до 26,21 гривны

Наличный евро повысился на пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 32,45 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,11, продажи 26,10 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9647, продажи - 26,2136 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,30, продажи - 32,25-32,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9148, продажи - 32,4552 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,100, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,584, продажи 4,332 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 12 апреля 2018 года, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,11 гривен, а евро можно было купить по 32,40 гривны.