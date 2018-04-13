Brent торгуется на отметке в 71,97 доллара за баррель

Так, по состоянию на сегоднянее утро, тариф нефти Brent находился на уровне 71,97 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,05 доллара за баррель. Таким образом, нефть потеряла приблизительно 0,03% фьючерсов на рынке.

Стоит добавить, что мировые цены на нефть умеренно снижаются после роста до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн.