В Украине с 1 июля вводится новая маркировка табачных изделий

Соответствующие образцы накануне утвердил Кабинет министров Украины. Согласно принятому документу от 4 апреля, опубликованного в четверг, 12 апреля, на сайте правительства, Государственной фискальной службе поручено обеспечить изготовление до 25 июня 2018 года марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

В частности, образцы марок разрабатываются Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом и утверждаются Кабмином. Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции, отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме;

алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства - красной;

напитков, кроме винодельческой продукции, импортного производства - фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства - оранжевой.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра - зеленой, для других табачных изделий отечественного производства - оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра - синий, для других табачных изделий импортного производства - бордовой цветовой гамме.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования, кроме подпунктов 2 и 3 пункта 1, пункта 3 изменений, утвержденных этим постановлением, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года пачка табачных изделий подорожает в среднем на семь гривен. Таким образом, акцизный налог на сигареты станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете текущего года.