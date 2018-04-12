07:29 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191078:Polishuk

В марте денежная база сократилась до 393,2 миллиардов гривен - НБУ

По оперативным данным Национального банка Украины в марте текущего года денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, сократилась на 2,9%.

В марте денежная база сократилась до 393,2 миллиардов гривен - НБУ

По состоянию на 1 марта она уменьшалась с 404,8 миллиардов гривен до 393,2 миллиардов гривен. Как сообщили Национальный банк, с начала года денежная база сократилась на 1,5% с 399,1 миллиардов гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте вырос на 0,8% с 321,2 миллиардов гривен на 1 марта до 323,9 миллиардов гривен на 1 апреля.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года инфляция на потребительском рынке по сравнению с мартом прошлого года достигла 13,2%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 1,1%, а с начала года - 3,5%. Такие данные во вторник, 10 апреля, опубликовала Государственная служба статистики Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко одобрил проведении военного парада на День независимости Украины В Львовской области корью заболели 18 человек Украинская армия за несколько недель может разбить подразделения российских войск на Донбассе, - Турчинов Турчинов считает ошибкой ядерное разоружение Украины
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив