15:48 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине нужно 4 млрд долларов для размещения евробондов

Представители Национального банка Украины очень надеются размещения Министерством финансов в 2018-2019 годах еврооблигаций на 4 млрд долларов.

Украине нужно 4 млрд долларов для размещения евробондов

Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб.

Такая же сумма заложена в макрофинансовых прогнозах Нацбанка.

Кстати, накунене Кабинет министров Украины определил рамочные условия выпуска Министерством финансов кратко-, средне- и долгосрочных облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций).

Полномочия по выпуску, размещению и выплатам закреплено за Министерством финансов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в марте текущего года денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, сократилась на 2,9%.


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