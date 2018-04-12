Украине нужно 4 млрд долларов для размещения евробондов

Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб.

Такая же сумма заложена в макрофинансовых прогнозах Нацбанка.

Кстати, накунене Кабинет министров Украины определил рамочные условия выпуска Министерством финансов кратко-, средне- и долгосрочных облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций).

Полномочия по выпуску, размещению и выплатам закреплено за Министерством финансов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в марте текущего года денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, сократилась на 2,9%.