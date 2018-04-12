Сколько Украина заплатит за газ в марте?

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Согласно подсчетам Государственной фискальной службы Украины, средняя стоимость импортного природного газа составляет 7154 гривен. Также известно, что такой тариф сложился в процессе его таможенного оформления во время ввоза на украинскую территорию в период с 1 по 31 марта 2018 года.

Добавим, что в январе средняя стоимость импортного голубого топлива для Украины составила 272,9 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина начала закачк природного газа в подземные хранилища газа. Отмечается, что нетто-закачка газа превысила нетто-отбор из ПХГ. Известно, что уже закачано четыре млн куб. м, а отобрано один млн куб.