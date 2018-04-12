14:48 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сколько Украина заплатит за газ в марте?

Стоимость импортного природного газа в марте текущего года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров.

Сколько Украина заплатит за газ в марте?

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Согласно подсчетам Государственной фискальной службы Украины, средняя стоимость импортного природного газа составляет 7154 гривен. Также известно, что такой тариф сложился в процессе его таможенного оформления во время ввоза на украинскую территорию в период с 1 по 31 марта 2018 года.

Добавим, что в январе средняя стоимость импортного голубого топлива для Украины составила 272,9 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина начала закачк природного газа в подземные хранилища газа. Отмечается, что нетто-закачка газа превысила нетто-отбор из ПХГ. Известно, что уже закачано четыре млн куб. м, а отобрано один млн куб.


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