НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% и инфляции - 8,9%

При этом уровень инфляции регулятор сохранил на уровне 8,9%. Такие данные в четверг, 12 апреля, опубликов НБУ.

При этом номинальный ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3 451 миллиардов гривен, тогда как ранее этот показатель прогнозировался на уровне 3 394 миллиардов гривен.

На 2019 и 2020 годы НБУ также сохранил прогноз роста ВВП и инфляции - по 2,9% и по 5% соответственно.

При этом номинальный ВВП в 2019 году ожидается на уровне 3 842 миллиардов гривен, а в 2020 - 4 186 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года инфляция на потребительском рынке по сравнению с мартом прошлого года достигла 13,2%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 1,1%, а с начала года - 3,5%. Такие данные во вторник, 10 апреля, опубликовала Государственная служба статистики Украины.