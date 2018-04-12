Нацбанк на четверг укрепил курс гривны

100 долл - 2592,5912 грн;

100 евро - 3210,6649 грн;

10 российских рублей - 4,0470 грн.

При этом регулятор установил на 12 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1116.064826;

Серебро - 13.745021;

Платина - 774.356181;

Палладий - 791.860461.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 10 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2597,5527 грн;

100 евро - 3210,8349 грн;

10 российских рублей - 4.1648 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.