Наличный доллар в четверг набрал копейку

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,11 гривен, а евро можно купить по 32,40 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,00, продажи 26,02 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8542, продажи - 26,1140 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,20, продажи - 32,20-32,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,8652, продажи - 32,4039 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,539, продажи 4,266 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 11 апреля 2018 года, наличный доллар потерял на четыре копейки. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, а евро можно было купить по 32,37 гривен.