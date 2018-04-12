Курс биткоина преодолел отметку в 8 тысяч долларов - ФОТО

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость криптовалюты составляет 7 693,54. Так, по состоянию на 17;14 четверга, максимальная цена биткоина составила 8 055,20 доллара, наиболее низкая - 6 766,37.

При этом стоимость Ethereum составляет 461,89, Bitcoin Cash - 709,37, Litecoin - 122,15, XRP - 0,5574 доллара за монету. Криптовалюта преодолела этот уровень впервые за последние две недели. В апреле биткоин несколько раз пытался пробить отметку в 7 500 доллара, но курс падал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет.

После обновления пользователи не будут видеть объявления, связанные с криптовалютами, в сервисах Google или на сайтах, где представлены объявления Google. Также компания будет блокировать всех нарушителей правил рекламы.