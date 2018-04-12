Группа депутаты просят КС разъяснить конституционность приватизации высокоприбыльных предприятий "Укррудпрома"

Как сказано в документе размещенному на сайте КС, в четверг, 12 апреля, обращение подписали 54 народных депутата. При этом уполномоченными представителями этой граппы определены Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая.

Авторы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.

Напомним, ГАК "Укррудпром" создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества Украины.

В компанию входили десять горнодобывающих предприятий. Имущество пяти из них было полностью передано в уставный фонд компании (Криворожский государственный железорудный комбинат, Докучаевский государственный флюсодоломитный комбината, Новотроицкое рудоуправление, Балаклавское государственное рудоуправление имени Горького и государственное промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром"). Пакеты акций еще пяти предприятий переданы в уставный фонд компании частично (ГОК "Сухая Балка" - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция).

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", который предусматривает предоставление преимущественного права на выкуп акций входящих в "Укррудпром" предприятий акционерам, владеющим пакетом акций в размере 25%+1 акция. Данный закон тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал 28 апреля 2004 года, он вступил в силу со дня его опубликования.