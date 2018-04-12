13:35 12.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман внес предложение обсудить поставки в Украину через Босфор

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес предложение правительству Турции обсудить ситуацию создания украинско-турецко-катарской рабочей группы, кторая будет регулировать перевоз сжиженного газа через Босфор в Украину.Он заявил об этом во время встречи с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу на Киевском форуме по безопасности.

Гройсман внес предложение обсудить поставки в Украину через Босфор

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабинета министров Украины.

Гройсман добавил на рассмотрение вопрос о создании практической фазы внедрения проекта об общем предприятии между компаниями ”Антонов“ и ”ТАІ".

Он добавил, что в прошлом 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией поднялся на 20,1% и становил 3,78 млрд долларов с положительным сальдо в 1,26 млрд долларов.

В данный момент в Анкаре длится заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В плане встречи предусмотрено разработка практического решения для развития торговых и экономических взамоотношений между государствами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за март составила 36,6 тысяч гривен.


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