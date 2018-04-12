Гройсман внес предложение обсудить поставки в Украину через Босфор

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабинета министров Украины.

Гройсман добавил на рассмотрение вопрос о создании практической фазы внедрения проекта об общем предприятии между компаниями ”Антонов“ и ”ТАІ".

Он добавил, что в прошлом 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией поднялся на 20,1% и становил 3,78 млрд долларов с положительным сальдо в 1,26 млрд долларов.

В данный момент в Анкаре длится заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В плане встречи предусмотрено разработка практического решения для развития торговых и экономических взамоотношений между государствами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за март составила 36,6 тысяч гривен.