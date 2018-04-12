Финляндия выдала полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2"

Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Согласно сообщению, региональное административное агентство Южной Финляндии предоставило комплект разрешений в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, первое разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне Финляндия выдала на прошлой неделе. В документе было указано, что при строительстве должен соблюдаться принцип "осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба".

Как сообщал УРА-Информ, до этого полный пакет разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода выдала Германия. На данный момент продолжаются процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода Россия, Швеция и Дания.