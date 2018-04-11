В Украине снова наблюдается рост цен на продукты

Об этом сообщает пресс-служба Государственной статистики.

В течении марта наибольшее поднятие цены зафиксировано за овощи и фрукты - на 5% и 3%.

В частности, наблюдается повышение стоимости хлеба - на 1,3%, рыбы и продуктов рыбного происхождения - на 1,6%, масла - на 1,4%, мяса и мясных продуктов - на 0,8%. В общей сложности за один месяц в государстве цены на все продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Хотя также в течение марта, по данным инфляционного барометра, подешевело молоко - на 0,4%, яйца - на 0,7%, сахар - на 0,7% и куринное мясо.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с 4 апреля вступили в силу обновленные правила проверки качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.