12:50 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В среду начались переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" о новом контракте

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начали обсуждать условия нового контракта о транзите газа в Европу через территорию украинского государства.

В среду начались переговоры

Об этом пишут "Ведомости".

Как отмечается, в данный момент подробности об условиях транзита не уточняются. Однако известно, что пока переговоры находятся в самой ранней стадии. В "Нафтогазе" лишь сообщили, что предложили "Газпрому" описать привлекательные коммерческие условия в их понимании.

"Газпром" и "Нафтогаз" сотрудничают по двум контрактам – о поставках "голубого топлива" и его транзите в Европу. Оба документа стороны подписали в начале 2009 года. Их действие сохраняется до конца 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская НАК "Нафтогаз" официально запустит процесс принудительного следования итогу Стокгольмского арбитража в Европе. Компания готовит очередной иск о возмещении ущерба, в связи с игнорированием решений суда со стороны российского "Газпрома".
 


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