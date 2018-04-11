16:15 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минюсте готовят новые сюрпризы для должников алиментов

Министерство юстиции Украины планирует повысить сумму алиментов и внедрить в законодательство уголовную ответственность для должников, уклоняющихся от общественно-полезных работ.

В Минюсте готовят новые сюрпризы для должников алиментов

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции.

По словам Петренко, запланировано повышение размера алиментов, а также внедрение ряда стимулов, чтобы не накапливался долг. В частности, обеспечен ряд нововведений, которые дополнительно будут гарантировать безопасность детей инвалидов.

Как сообщил Петренко, Министерство юстиции внесло предложение о повышении ответственности тех родителей, которые будут игнорировать общественно полезные работы. Так,планируется ввести уголовную ответственность, при которой данных лиц будут обеспечивать работой, но заработанные ими деньги будут направлятся на погашение задолженности перед детьми.

Он добавил, что положительным родителям наоборот хотят ввести стимулы, такие как некоторые налоговые льготы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Рева считает, что дети должны платить алименты пожилым родителем.


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