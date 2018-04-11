11:22 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191006:nastya

Украина и Турция договорились о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

Правительство Украины и Турции достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли, тем самым договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной.

Украина и Турция договорились о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

Об этом сообщает торговый представитель Украины — заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

По ее словам, следующий раунд переговоров назначен на май. Украине удалось достигнуть прогресса с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Отмечается, что в начале переговорного процесса речь шла исключительно о промышленных товарах в контексте ЗСТ.

Кроме того, совсем недавно завершились переговоры по ЗСТ Украины и Израиля, которые будут выгодны малому и среднему бизнесу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, прибыл с деловым визитом в Германию, в эти минуты начал вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.


Поделиться
Читайте также:
 
В Винницкой области заместителя прокурора попался на взятке В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность Суд по делу Януковича вновь перенесли из-за отсутствия адвокатов Германия выделит Украине дополнительно 14 млн евро
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив