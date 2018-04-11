Украина и Турция договорились о ЗСТ в отношении сельхозтоваров

Об этом сообщает торговый представитель Украины — заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

По ее словам, следующий раунд переговоров назначен на май. Украине удалось достигнуть прогресса с Турцией о покрытии Соглашением промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Отмечается, что в начале переговорного процесса речь шла исключительно о промышленных товарах в контексте ЗСТ.

Кроме того, совсем недавно завершились переговоры по ЗСТ Украины и Израиля, которые будут выгодны малому и среднему бизнесу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, прибыл с деловым визитом в Германию, в эти минуты начал вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.