08:53 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent стремительно растет

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 11 апреля 2018 года, находится выше отметки в 79 долларов за баррель.

Цена нефти Brent стремительно растет

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отмечается, что по состоянию на 07:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,75 доллара за баррель. Такие данные на 0,41 процентов ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent превысила 68 долларов за баррель. В последний раз баррель нефти Brent достигал такой цены в мае 2015 года.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 23.55 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1 процента и достигла 68,01 доллара за баррель.


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