00:30 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Специальные пенсии будут назначены только военным, - Минсоцполитики

В Украине отменено назначение всех специальных пенсий.

Специальные пенсии будут назначены только военным, - Минсоцполитики

Такого рода пенсии останутся только у военных. При этом назначенные уже пенсии не будут перечисляться.

Об этом во вторник, 10 апреля, заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир. По его словам одним из результатов проведения пенсионной реформы стала ликвидация спецпенсий и назначение пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех прозрачной формуле.

Мы говорим о принципиальном отличии всех спецпенсий. Вместе с тем, есть люди, которые получают уже назначенные специальные пенсии, или имеют право на их назначение согласно переходным положениям закона.

Для таких людей пенсии перечисляться не будут, и со временем они сами перейдут на единые правила пенсионного обеспечения, - пояснил Шамбир.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с мая Кабмин начинает системную выплату уже повышенных пенсий для военных, а в апреле все военные пенсионеры в соответствии с решением правительства получат доплаты к пенсиям за январь-март.


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