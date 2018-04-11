Приблизительно 80% украинского угля закуплено в России

Указано, что в 2017 году государство закупило 3,38 млн тонн угля, что больше чем в три раза превышает показатель 2016 года (933,4 тыс. тонн). При этом 99,5% импортного российского антрацита поступало через посредников. В прошлом году 99,6% объема всего угля импортировано в Украину по косвенным контрактам (в 2016-м эта цифра составляла 99,8%). В основном посредниками при ввозе росийского угля выступают Швейцария (1,50 млн тонн по цене около 100,4 долларов/тонна) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по цене 102,6 долларов/тонна).

Из Южно-Африканской Республики страна в 2017 году закупила 714,1 тыс. тонн антрацита (21,2% всего импорта) по средней стоимости 92,1 долларов/тонна через Швейцарию.

В ведомстве сообщают, что средняя расчетная стоимость угля, который завозился в Украину из России по косвенным контрактам, в 2017 году составила 99,3 долларов/тонна, а напрямую импортировали только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной 165,7 долларов/тонна.

Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по прямым контрактами составляли около 165 долларов/тонна (170 долларов/тонна в 2016 году), а по косвенным - 98 долларов/тонна (73 долларов/тонна в 2016 году ), разница которых составила 67 долларов/тонна в 2017 году и 97 долларов/тонна в 2016 году.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Украина в течении прошедшего 2017 года экспортировала в разные страны 61,1 тысяч тонн антрацита.