Наличный доллар в среду потерял четыре копейки

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить по 32,37 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25-25,96, продажи 25,97 -26,97 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8285, продажи - 26,1018 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,20, продажи - 32,17-32,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,7892, продажи - 32,3689 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,050, продажи - 4,100 - 6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,646, продажи 4,336 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 10 апреля 2018 года, наличный доллар набрал 0,6 копейки. Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,14 гривен, в евро можно было купить по 32,29 гривен.