10:15 11.04.2018 | Экономика | Новости
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Миллер обещает продлить транзит газа через Украину

Российский монополист "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год.

Миллер обещает продлить транзит газа через Украину

Компания никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах.

Об этом в среду, 11 апреля, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Вместе с тем он отметил, что для этого "украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" начинает процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны " Газпрома".


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