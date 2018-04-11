Миллер обещает продлить транзит газа через Украину

Компания никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах.

Об этом в среду, 11 апреля, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Вместе с тем он отметил, что для этого "украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" начинает процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны " Газпрома".