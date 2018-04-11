Кабмин в среду утвердить госпрограмму обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства. Согласно документу, среди прочего правительство сегодня намерено одобрить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

На заседании планируется одобрить концепцию поддержки и содействия развитию детского общественного движения в Украине.

Кроме того, правительство утвердит порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере.

Также будет утвержден порядок использования средств на осуществление методического и материально-технического обеспечения деятельности учебных заведений и рассмотрены вопросы использования субвенции местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений в 2018 году.

Кабмин намерен утвердить комплексный план обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2018 году по футболу и других связанных с этим событий.

На заседании также будет утвержден финансовый план государственного предприятия "Международный аэропорт" Борисполь" на 2018 год.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 11 апреля, отправится с официальным визитом в Македонию. В Республике Македония от пробудет два дня и проведет ряд встреч. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым.