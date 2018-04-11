13:59 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен ужесточить санкции за некачественное строительство

Правительство Украины намерено ввести жесткие санкции за нарушение норм на строительстве любых помещений.

Кабмин намерен ужесточить санкции за некачественное строительство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 11 апреля, обратился к Министерству юстиции делегировать правительству соответствующие полномочия. Как написал на своей страничке в Twitter глава правительства, на местах строители-халтурщики не придерживаются норм.

Все, лафа закончилась. Я требую более строгую ответственность. Прошу Минюст делегировать полномочия правительства, чтобы следить за большим соблюдением законодательства на местах и использование санкций, - отметил премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 апреля, в Виннице произошел обвал стены на стройке в центре города, в результате чего под обломками оказались трое людей. Спасатели высвободили из-под завала двух пострадавших строителей. Их каретой скорой медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение. Еще один пострадавший выбрался самостоятельно.


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