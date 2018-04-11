13:52 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Более 20 млн грн задолженности по зарплате погашено за неделю

Кампания по взысканию долгов с предприятий перед украинскими гражданами по выплате заработной платы и прочим выплатам, касательно трудовых правоотношений государственных исполнителей, показала неплохие результаты за неделю.

Более 20 млн грн задолженности по зарплате погашено за неделю

Министерство юстиции взыскало с должников 20,8 млн гривен в сторону 1855 работников. Об этом сообщила журналистам заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко, представляя результаты кампании за первую неделю.

По словам Глущенко, дерзкое игнорирование трудовых прав населения продолжаются, несмотря на борьбу с этим Министерства юстиции всеми возможными законными способами.

Глущенко отметила, что наивысшие результаты продемонстировали Ровенская, Луганская, Львовская и Киевская области. Так, ОАО "Ривнеазот" выплатил 3,7 млн грн 117 работникам, ОАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн грн в сторону 118 людей, ООО "Мостобудивель отряд No112" погасил долг на 1,33 млн гривен двадцати трем работникам. 

Она добавила, что с начала 2018 года погашено 116,2 млн грн задолженности по зарплате, а это значит, что 9651 работника получили справедливую плату за труд. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы рассказали, что минимальная заработная плата украинцев должна достигать 6 200 гривен.


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