07:58 11.04.2018 | Экономика | Новости
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США готовят новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки намерены ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса.

США готовят новые санкции против России

Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом России. При этом санкционный меры на этот раз коснуться "Сбербанка", "Банка ВТБ", "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Внешэкономбанка".

Как сообщают американские СМИ, под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными "Центробанком", Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Такие меры вступают в силу через 60 дней после их принятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу введения санкций против России.


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