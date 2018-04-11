США готовят новые санкции против России

Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом России. При этом санкционный меры на этот раз коснуться "Сбербанка", "Банка ВТБ", "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Внешэкономбанка".

Как сообщают американские СМИ, под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными "Центробанком", Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Такие меры вступают в силу через 60 дней после их принятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу введения санкций против России.