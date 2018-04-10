За пасхальные дни снизилась цена на яйца и курятину

Об этом сообщает инфляционный барометр.

Указано, что в период c 6 по 10 апреля курятина убавила в цене на 3% - до 89,4 гривен за килограмм. Такж снизилась стоимость на яйца около 2% - до 33,6 грн за десять яиц.

В частности, в пасхальные дни в стране подешевели подсолнечное масло - на 1,2% до 37,98 грн, свекла на 0,4% до 13,76 грн и капуста - на 1,4% до 9,75 грн.

Хотя цена свининн мясо поднялась на 1,5%, до 112,15 грн за килограмм. Стоимость колбас подскочила на 3% до 166,13 грн, а пшеничный хлеб подрос в цене почти на 5% до 27,7 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с 4 апреля вступили в силу обновленные правила проверки качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.