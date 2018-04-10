Всемирный банк назвал реформы, без которых ВВП Украины упадет до 2%

Это те реформы, которые улучшат показатели роста экономики и отношение инвесторов. Благодаря этому, рост экономики может составить 3-5%.

Об этом во вторник, 10 апреля, во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан.

Он также отметил, что если эти реформы не будут проведены, то рост ВВП снизится до 2% на год, или еще ниже в 2019 году.

Вместе с тем экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач добавила, что эти реформы должны быть завершены в ближайшие несколько месяцев. Только тогда возможен рост экономики на 3,5% в 2018 году и 4% в последующие периоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины объявил о планах к 2020 году снизить планку государственной задолженности до 60% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Как заявил Данилюк, в текущее время частка долга Украины в ВВП страны составляет 72%, хотя она все время падает.