22:32 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Во Львове поднимают стоимость проезд в электротранспорте

Львовский городской исполнительный комитет во вторник, 10 апреля, принял решение повысить стоимость проезда в городском электротранспорте.

Во Львове поднимают стоимость проезд в электротранспорте

Соответствующее решение введут в действие с 16 апреля. Таким образом, теперь люди будут платить за проезд не три, а пять гривен.

Кроме того, стоимость льготных билетов увеличится с 1,5 до 2,5 гривен, а стоимость провоза багажа - до пяти гривен за единицу.

Исполком также изменил стоимость месячного абонемента. Теперь он будет стоит 160 гривен вместо 120 до этого. В случае покупки проездного через Интернет он будет стоить 150 гривен в месяц. Стоимость льготного абонемента составит 80 гривен.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Кабинет министров Украины определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 14 марта, на заседании. Согласно документу в Украине устанавливаются нормы количества льготных поездок, а также их распределение на городских и пригородных маршрутах. Это необходимо для определения размера ежемесячной выплаты льготникам, - заверили в правительстве.


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