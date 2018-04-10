В России происходит резкий обвал рубля

При этом доллар торгуется выше отметки 60 рублей, что тоже - впервые с 16 ноября 2017 года. Таким образом, вчера на закрытии "Московской биржи" курс доллара составил 60,12 рублей, прибавив 1,95 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро торговался на отметке 74,03 рублей - плюс 2,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется введенными санкциями против России со стороны Соединенных Штатов Америки, а также обострившейся ситуацией вокруг Сирии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. Отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада".

При этом в ближайшее время власти США обсудят новые санкции против России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии.