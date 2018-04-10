В марте инфляция достигла 13,2%

При этом по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 1,1%, а с начала года - 3,5%. Такие данные во вторник, 10 апреля, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Вместе с тем, по данным ведомства, базовая инфляция в марте по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%, а с начала года - 2,7%.

По данным Госстат в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Однако больше всего, на 5% и 3%, подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья - на 1,2%, водоснабжение - на 0,7%, канализацию - на 0,5%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей - на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк уверен, что завершение реформы государственных банков, противодействие коррупции, проведение приватизации и создание земельного рынка обеспечат рост экономики Украины на 3-5%.