Украина вошла в лидеры по импорту вина из Грузии

Об этом сообщает Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства Грузии.

Указно, что в течении трех месяцев Грузия вывозила вино собственного изготовления в 43 страны мира. В общей сумме это 17,7 миллионов бутылок (по 0,75 литров), что свидетельствует о поднятие на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорта данногоо продукта.

Также цена экспортированного в 43 страны мира вина составила 40,47 млн долларов, что на 26% дороже планки 2017 года.

В лидеры среди стран-импортеров грузинского вина выбилась Россия, где скупили около 11,5 миллионов бутылок вина.

Второе место заняла Украина, куда было экспортировано около 1,8 миллионов бутылок вина.

На третьем месте расположился Китай, который импортировал 1,1 миллионов бутылок алкоголя.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в течении прошлого месяца март экспортировала на 15% больше сахара сравнительно с февралем 2018 года.