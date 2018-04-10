14:55 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190936:test

Транзит газа через Украину важен после "Северного потока-2", - Меркель

После реализации постройки рассийского газопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину в Европу не перестанет быть важным.

Транзит газа через Украину важен после

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Петром Порошенко.

Мерель заявила, что они с Порошенко обсуждали строительство "Северного потока-2" и Германия приняла к сведению мнение президента Украины по этому вопросу.

Как добавила Меркель, с главой России Владимирым Путиным она также говорила о вопросе по "Северному потоку-2", в ходе чего обе стороны выразили взволнованность по поводу Украины.

Она подчеркнула, что важно, чтобы часть газа проходила через украинскую территорию и в ситуации с этим проектом нужно помнить о политических аспектах вопроса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта "Северный поток-2".


Поделиться
Читайте также:
 
Во что предпочитают играть пользователи? Экспорт украинского угля снизился втрое Экспорт украинского угля снизился втрое В польском общественном транспорте ввели украинский язык
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив