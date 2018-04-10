Транзит газа через Украину важен после "Северного потока-2", - Меркель

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Петром Порошенко.

Мерель заявила, что они с Порошенко обсуждали строительство "Северного потока-2" и Германия приняла к сведению мнение президента Украины по этому вопросу.

Как добавила Меркель, с главой России Владимирым Путиным она также говорила о вопросе по "Северному потоку-2", в ходе чего обе стороны выразили взволнованность по поводу Украины.

Она подчеркнула, что важно, чтобы часть газа проходила через украинскую территорию и в ситуации с этим проектом нужно помнить о политических аспектах вопроса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта "Северный поток-2".