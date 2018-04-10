С начала года правительство Украины продало транспорта на 838 тысяч гривен

На них было продано шесть транспортных средств и один прицеп. Общая сума, котоаря была выручена, составила 838 157,76 гривен.

Как сказано в ответе секретариата правительства, опубликованном во вторник, 10 апреля, в частности, на аукционах были проданы: УАЗ 8109 (прицеп) - за 9 676,92 гривен, ГАЗ 2705 - 90 тыс 777,72 гривен, УАЗ 3741 - 51 602,76 гривен, ГАЗ 3307 - 36 952,08 гривен, Toyota Land Cruiser - 215 306,52 гривен, Mercedes-Benz S600 - 247 717,8 гривен и Mercedes-Benz Е200 - 186 123,96 гривен.

Полученные в результате продаж средства переведены в доход государственного бюджета, - заверили в секретариате, добавив, что в нынешнем году автопредприятие планирует продать на аукционе еще восемь автомобилей: три ГАЗ 14 ("Чайка"), Ford Econoline, Mercedes-Benz S600, ЗИЛ 432932, Volkswagen Passet и Mercedes-Benz E320.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина выставило на аукцион 16 транспортных средств, в том числе три автомобиля ГАЗ 14 ("Чайка") стоимостью 1,1 миллионов гривен каждый и четыре автомобиля Mercedes-Benz стоимостью от 141 до 188 тысяч гривен.