12:15 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник повысился до 26,14 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 10 апреля 2018 года, наличный доллар набрал 0,6 копейки.

Наличный доллар во вторник повысился до 26,14 гривен

Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продает по 26,14 гривен, в евро можно купить по 32,29 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,02, продажи 26,03-26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8776, продажи - 26,1448 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,12, продажи - 32,08-32,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,6912, продажи - 32,2948 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,400, продажи - 4,280-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,893, продажи 5,128 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 6 апреля 2018 года, наличный доллар понизился на 9 копеек. Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,14 гривен, а евро можно было купить по 32,20 гривны.


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