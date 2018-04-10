Наличный доллар во вторник повысился до 26,14 гривен

Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продает по 26,14 гривен, в евро можно купить по 32,29 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,02, продажи 26,03-26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8776, продажи - 26,1448 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,12, продажи - 32,08-32,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,6912, продажи - 32,2948 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,400, продажи - 4,280-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,893, продажи 5,128 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 6 апреля 2018 года, наличный доллар понизился на 9 копеек. Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,14 гривен, а евро можно было купить по 32,20 гривны.