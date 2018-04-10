Доллар на межбанке упал до 25,98 гривен

Курс доллара на межбанкой валютной бирже во вторник, 10 марта в продаже потерял четыре копейки и до 25,98 гривен. Вместе с тем курс евро повысился на 10 копеек и продавался по 32,02 гривны за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 25,9800 - 26,0100 гривен за доллар, евро 32,0021 - 32,0391 гривен за евро, а российский рубль 0,4233 - 0,4241 гривен за рубль.

По состоянию на 12:33 торги проходят в следующем диапазоне:

USD/UAH - 25,9500 25,9800

EUR/UAH - 31,9885 32,0255

RUB/UAH - 0,4138 0,4146

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на 10 апреля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,03 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2602,6968 гривны за 100 долларов;

3184,1393 гривны за 100 евро ; 4,5004 за 10 рублей.