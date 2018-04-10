Для украинской курятины открыт путь в Марокко

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Указано, что между государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Компетентным органом Королевства Марокко установлено официальное соглашение в форме ветеринарного сертификата для экспорта мяса птицы и продуктов из Украины в Королевство Марокко.

Известно, что наибольшим украинским производителем и экспортером курятины является компания "Мироновский хлебопродукт" с брендом "Наша Ряба".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине за период отмечания пасхальных дней уменьшилась средняя стоимость куринного мяса и яиц.