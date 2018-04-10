22:59 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Декларации за 2017 год еще не подали четыре депутата - НАПК

Электронные декларации за 2017 год на сегодняшний день еще не подали четыре народных депутата.

Декларации за 2017 год еще не подали четыре депутата - НАПК

По состоянию на 6 апреля данные в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, не поступили от депутатов Надежды Савченко, Сергея Клюева, Андрея Журжия, Александра Онищенко.

Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом по данным ведомства, в целом состоянию на 1 апреля зафиксировано в реестре 1 090 570 деклараций, поданных в 2017 году, и 896 246 деклараций - в 2018 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальное агентство по предупреждению коррупции во вторник, 10 апреля, начало полную проверку электронной декларации бывшего столичного градоначальника, председателя фракции "Единство" в Киевской раде Александра Омельченко.


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