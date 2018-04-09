13:50 09.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190845:test

В Запорожской АЭС подключили к сети шестой энергоблок

В Запорожской области Украины в городе Энергодар сегодня, 9 апреля, в 9.56, энергоблок Запорожской АЭС под шестым номером был подключен к энергосети. В данный момент в блоке набирается мощность.

В Запорожской АЭС подключили к сети шестой энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Указано, что по состоянию на сегодняшний день, на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока.

По предварительным подсчетам, общая мощность генераторов равняется 3330 МВт. Сообщается, что претензий к действию основного оборудования работающих энергоблоков нет. К персоналу станции также не поступало нареканий

В службе заверили, что радиационный фон на территории расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне радиусом 2,5 км соответствует естественному радиационному фону- 8-12 микрорентген в час.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", турецкое агентство по атомной энергии вчера, 2 апреля, выдало государственной корпорации Российской Федерации "Росатом" лицензию на строительство первого блока Атомной электростанции "Аккую".


Поделиться
Читайте также:
 
9 апреля в Украине поливальный понедельник - подробности празднований В Киеве перевернулась лодка, три человека пропало В Афганистане напали на полицейский участок, есть погибшие Порошенко нанес взитит Турции
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив