В Запорожской АЭС подключили к сети шестой энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Указано, что по состоянию на сегодняшний день, на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока.

По предварительным подсчетам, общая мощность генераторов равняется 3330 МВт. Сообщается, что претензий к действию основного оборудования работающих энергоблоков нет. К персоналу станции также не поступало нареканий

В службе заверили, что радиационный фон на территории расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне радиусом 2,5 км соответствует естественному радиационному фону- 8-12 микрорентген в час.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", турецкое агентство по атомной энергии вчера, 2 апреля, выдало государственной корпорации Российской Федерации "Росатом" лицензию на строительство первого блока Атомной электростанции "Аккую".