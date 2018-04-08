19:32 08.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

Кабинет министров Украины в этом году рассчитывает получить от Международного валютного фонда 1,5 миллиарда долларов.

Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

При этом ранее МЭРТа планировало привлечь 3,5 миллиардов долларов. Как сообщает Министерство экономического развития в своей новом консенсус-прогнозе, в 2019 году от Международного валютного фонда удастся получить два миллиарда долларов, в 2020-м - 1,5 миллиарда, а в 2021-м - только миллиард.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины объявил о планах к 2020 году снизить планку государственной задолженности до 60% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Как заявил Данилюк, в текущее время частица долга Украины в ВВП страны составляет 72%, хотя она все время падает.


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