Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

При этом ранее МЭРТа планировало привлечь 3,5 миллиардов долларов. Как сообщает Министерство экономического развития в своей новом консенсус-прогнозе, в 2019 году от Международного валютного фонда удастся получить два миллиарда долларов, в 2020-м - 1,5 миллиарда, а в 2021-м - только миллиард.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины объявил о планах к 2020 году снизить планку государственной задолженности до 60% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Как заявил Данилюк, в текущее время частица долга Украины в ВВП страны составляет 72%, хотя она все время падает.