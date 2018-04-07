Китай продолжает обходить экономические санкции США

Сообщается, что администрация Дональда Трампа решила ввести дополнительные пошлины для продукции китайских производителей, что нанесет дополнительный финансовый ущерб национальному бизнесу на сумму в 100 млрд долларов.

КНР готово ввести ответные меры и для американских предпринимателей, если те не начнут делать обратные уступки для Пекина. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы торговый представитель пересмотрел уже существующие акцизы. Планируется до конца 2018 года усилить экономическое давление на Пекин.

США хотят полностью "замкнуть" Китай в его регионе, не дав ему распространить свое экономическое влияние в акватории АТР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин намеренно занижает цены на мировом рынке, тем самым демпингуя ситуацию с ценообразованием.