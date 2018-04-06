11:41 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За год пасхальная корзина подорожала вдвое – ФОТО

В период с 2017 по 2018 год стоимость пасхальной корзины увеличилась почти в два раза, а цена паски выросла на 20%. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

За год пасхальная корзина подорожала вдвое – ФОТО

Отмечается, что в стандартный пасхальный набор с полуторакилограммовой паской, десятком крашеных яиц и полкило буженины, в этом году такая «скромная» корзина обойдется украинцам в 274 гривны.

Год назад такой пасхальный набор обходился примерно в 150 гривен.

В текущем году украинцы со своего кошелька потратят на  паску около 127 гривен. Также почти вдвое подорожала буженина до 226,7 гривны за килограмм из-за подорожания на 36% свинины.

При этом цена на сахар и дрожжи немного снизилась, на 1,2% и 55,1% соответственно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже второй год подряд в преддверии одного из главных христианских праздников одесситы наряжают пасхальное дерево в Городском саду сотнями писанок.


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