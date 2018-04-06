В Украине планируется уменьшение задолженности до 60% ВВП к 2020 году

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как заявил Данилюк, в текущее время частка долга Украины в ВВП страны составляет 72%, хотя она все время падает.

По словам чиновника, депутататам необходимо содействовать закое, продуманном Кабинетом министров, касательно введения среднесрочного бюджетного планирования и декларации. Он заверил, что это даст возможность повысить стабильность финансовой системы Украины и выбраться из долговой ямы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2018 году экономический рост Украины повыситься, если брать во внимание высокие деловые планы предприятий, сохранение весомых темпов роста реальных заработных плат и смягчение налоговой политики.