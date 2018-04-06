19:53 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В прошлом году в Украине изготовили рекордно мало стали

В прошлом 2017 году в металлургие страны изготовлено самое низкое количество стали за годы независимости Украины. Одним из главных факторов стала нехватка важных сырьевых ресурсов.

В прошлом году в Украине изготовили рекордно мало стали

Об этом сообщает прессе Виктор Галасюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Выяснилось, что нависает опасность закрытия ввоза серной кислоты, что, возможно, приведет к возникновении монополии на этот вид сырья.

Указано, что межведомственной комиссие по торговле необходимо принять подходящее решение в конце апреля. В то время как вопрос функционирования рынка металлолома в данный момент решается в Верховной Раде.

Введенный в рассмотрение законопроект обусловливает увеличение срока действия повышенной пошлины на экспорт.

Стоит отметить, что по мнению металлургов, показатели сейчас критические и оказывают большое влияние на дальнейшее развитие отрасли и в целом украинской экономики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственный секретариат экономики Мексики одобрил окончательные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Украины, Южной Кореи, Испании, Индии.


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