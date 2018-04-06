В прошлом году в Украине изготовили рекордно мало стали

Об этом сообщает прессе Виктор Галасюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Выяснилось, что нависает опасность закрытия ввоза серной кислоты, что, возможно, приведет к возникновении монополии на этот вид сырья.

Указано, что межведомственной комиссие по торговле необходимо принять подходящее решение в конце апреля. В то время как вопрос функционирования рынка металлолома в данный момент решается в Верховной Раде.

Введенный в рассмотрение законопроект обусловливает увеличение срока действия повышенной пошлины на экспорт.

Стоит отметить, что по мнению металлургов, показатели сейчас критические и оказывают большое влияние на дальнейшее развитие отрасли и в целом украинской экономики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственный секретариат экономики Мексики одобрил окончательные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Украины, Южной Кореи, Испании, Индии.